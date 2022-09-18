Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler uzun kuyruklarda saatlerce bekliyor - Son Dakika
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Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler uzun kuyruklarda saatlerce bekliyor

18.09.2022 22:19

Birçok sayıda kişi Başbakanlık ve Parlamento çevresindeki yolların kenarlarında kamp kurdu.

Birçok sayıda kişi Başbakanlık ve Parlamento çevresindeki yolların kenarlarında kamp kurdu. Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşının geçiş güzergahındaki yollarda çadır kuran veya piknik sandalyelerini beraberinde getiren çok sayıda kişi uzun saatlerdir cenaze töreninin gerçekleşeceği bölgede bekliyor. İngiltere içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi cenaze törenine katılmak için Londra'ya geldi.

Sabaha kadar bölgede bekleyecek Kily ise Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak için Kanada'dan Londra'ya geldi.

Kraliçe'nin ölümüne çok üzüldüğünü ve vefat haberini duyduğu gibi Londra'ya gelmeye karar verdiğini dile getiren Kily, yarın düzenlenecek cenaze töreni için Başbakanlık çevresinde kamp kuranlardan sadece biri.

Cenaze tören için yarına kadar bulunduğu alanda sabahlayacağını kaydeden Kily, törenin ardından ülkesine döneceğinin ifade etti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.

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Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunun da sergilendiği Parlamento binasının üzerinde görünen gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunun da sergilendiği Parlamento binasının üzerinde görünen gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek isteyenler Londra'da kamp kurdu Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlemek isteyenler Londra'da kamp kurdu
Kaynak: AA

Başbakanlık, Parlamento, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler uzun kuyruklarda saatlerce bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler uzun kuyruklarda saatlerce bekliyor - Son Dakika
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