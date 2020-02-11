Birçok suçtan aranan şahıs otel odasında gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Birçok suçtan aranan şahıs otel odasında gözaltına alındı - Son Dakika

Birçok suçtan aranan şahıs otel odasında gözaltına alındı

6 saat önce

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda birçok suçtan araması bulunan şahıs yakalandı.

Birçok suçtan aranan şahıs otel odasında gözaltına alındı, System.String[]

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda birçok suçtan araması bulunan şahıs yakalandı. Şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan araması bulunan E. E. Ö. İhsaniye köyü'ndeki kaldığı otel odasına düzenlenen baskınla yakalandı. Ekipler tarafından odada yapılan aramada, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 16 adet fişek, 0,5 gram ve 13 adet fişek halinde metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca odada bulunan D.Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 10 gram kubar esrar, 1 adet kağıda sarılı ucu yanmış halde bulunan sigara şeklince sarılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli E.E.Ö. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Şüpheli D. Ç. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - DÜZCE

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
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