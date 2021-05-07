Birçok suçtan aranan ve polisten kaçmak için balkondan balkona atlayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Mersin'de birçok suçtan aranan ve saklandığı binanın 6'ncı katından 2'nci katına balkondan balkona atlayarak inen zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "evden hırsızlık", "gasp" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından aranan S.E'nin (37), İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir sitede saklandığını tespit etti.

Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda söz konusu binanın etrafını saran polis ekiplerini gören zanlı, binanın 6'ncı katından 2'nci katına balkondan balkona, korkulukları kullanarak atladı.

S.E, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı televizyon bulundu.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, zanlının polisten kaçmak için balkondan balkona atladığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.