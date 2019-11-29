Birçok suçtan kaydı bulunan şahıs, cezaevinde öğrendiği yöntem ile dışarıda dolandırıcılık yapınca yakayı ele verdi

ANKARA - Ankara polisi, kendisini emniyet personeli olarak tanıtıp emeklileri dolandıran ve çaldığı 50 bin liralık ziynet eşyasıyla Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışan dolandırıcıyı yakaladı.

Eskişehir'de kendisini emniyet personeli olarak tanıtıp emeklileri dolandıran ve çaldığı 50 bin liralık ziynet eşyasıyla Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışan dolandırıcı M.B. Başkent polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de emekli bir memurun konutundaki telefonu arayarak dolandıran M.B.'nin "Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait banka kartları bulundu. Olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın varsa inceleme yapmamız gerekiyor" diyerek mağdurdan altınlarını alıp evinden çıkmasını istedi. Telaşa kapılan emekli memur, elindeki 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını M.B'ye vermek zorunda kaldı. Dolandırıldığını geçte olsa anlayan emekli memur, polise haber verdi. M.B, Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken Ankara polisleri tarafından yol üzerindeki uygulama noktasında bindiği otobüste yakalandı. Polis tarafından yakalanan M.B'nin üzerinden çaldığı ziynet eşyaları çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cezaevindeyken telefon dolandırıcılığını öğrendi

Zanlı M.B hakkında edinilen bilgilere göre; bundan öncede bir çok suçtan hüküm giydiği, en son işlediği suçtan dolayı girdiği cezaevinde bir telefon dolandırıcısı ile tanıştığı ve dolandırıcılık yöntemlerini öğrendiği bilgisine ulaşıldı.