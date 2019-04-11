Birçok Ülke Su Altında Türkiye'yi Takip Ediyor"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, "Su altı hokeyinde dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Erkeklerde 23 yaş altında iki şampiyonada üst üste şampiyon olmuş tek ülkeyiz.

HAKAN ŞAHİN - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, "Su altı hokeyinde dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Erkeklerde 23 yaş altında iki şampiyonada üst üste şampiyon olmuş tek ülkeyiz. Bu kupaya Türkiye'den başka iki kez üst üste hiçbir ülke sahip olmadı." dedi.



Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun su altı hokeyi, su altı ragbisi, serbest dalış, su altı görüntüleme, zıpkınla balık avı, can kurtarma, su kayağı ve paletli yüzme branşlarını bünyesinde bulundurduğunu söyledi.



Özellikle gençler kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında önemli başarılar elde ettiklerini belirten Özen, birçok ülkenin su altında Türkiye'yi takip ettiğini vurguladı.



Geçen yıl Türkiye'de temmuz ayında İstanbul'da organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda 14 madalya aldıklarını hatırlatan Özen, paletle yüzebilen, şinorkelle suyun altına bakabilen herkesin, her yaşta bu sporu yapabileceğini kaydetti.



Fransa, Rusya, Ukrayna ve Macaristan'ın su altı sporlarının anavatanı olduğunu anlatan Özen, başarılı olan ülkelerin de Türkiye'yi takip eder duruma geldiğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti:



"Ülkemizde su altı sporları basın yoluyla kitlelere çok fazla ulaşmasa da dünyada bu sporu takip eden kamuoyu bizi gerçekten takdir ve takip ediyor. Başarımız devam edecektir. Dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, ülkemizin yüz akı olmaya devam ederiz. Çok güzel tesislerimiz var. Olimpik tesislerimizde uluslararası organizasyonlar düzenliyoruz. Uluslararası yarışlar alma konusunda da çok cesuruz, bu konuda da hiçbir eksiğimiz yok, o nedenle buna da çok rahat talip oluyoruz. Su altı hokeyinde dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Erkeklerde 23 yaş altında iki şampiyonada üst üste şampiyon olmuş tek ülkeyiz. Bu kupaya Türkiye'den başka iki kez üst üste hiçbir ülke sahip olmadı. Su altı hokeyi de Yeni Zelanda, Avusturya ve İngiltere'de çok etkin. Hem ragbinin hem de hokeyin ana vatanında şampiyon olmuş bir ülkeyiz. Bu nedenle son derece onurluyuz."



Cankurtaran ve dalıcılarla beraber TSSF'nin 500 binin üzerinde üyeye sahip olduğunu aktaran Şahin Özen, son yıllardaki tesisleşme hamlesiyle birlikte daha büyük başarılar elde edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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