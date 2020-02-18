Birçok ülkeden tahliye operasyonu - Son Dakika

Japonya'da son tespit edilen 4 vaka ile ülke genelindeki korona virüsü vakası sayısı 615'e yükseldi. Öte yandan, birçok ülkenin Japonya'daki gemide yarın sona erecek karantinanın ardından vatandaşlarını tahliye edeceği öğrenildi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren ölümcül korona virüsü Japonya'da etkisini artırmaya devam ediyor. Şu ana kadar gemide tespit edilen 542 vakaya, Tokyo'dan 3, Aichi eyaletinden 1 yeni vakanın eklenmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 615'e yükseldi.



Yeni tahliye haberleri geldi



Ülkenin Yokohama Limanı'nda tutulan gemideki karantinanın yarın sona ereceğinin açıklanmasının ardından, Japonya'dan vatandaşlarını tahliye edecek ülkeler de netleşmeye başladı. Dün ABD'nin ilk tahliye operasyonunu gerçekleştirdiği Japonya'daki gemiden, Güney Kore, Hong Kong, Avustralya, Kanada, İsrail, İngiltere, Filipinler, Tayvan ve İtalya'nın da vatandaşlarını önümüzdeki günlerde tahliye edeceği öğrenildi.



Sağlık bakanı açıklamıştı



Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğunun anlaşılması üzerine Japonya'da karantina altına alınan gemide karantinanın başladığı 5 Şubat'ta 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Virüse yakalanan yolcular sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato gemideki mevcut yolcuların son testlerde negatif çıkmaları halinde yarından itibaren gemiyi terkedebileceklerini söylemişti. - TOKYO