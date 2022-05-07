Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor - Son Dakika
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Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor

07.05.2022 09:09

Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyorSİVAS Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor.

Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor

SİVAS Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor. Sivas'ta 40 çalışanı bulunan bir medikal firmasının sahibi olan Mehmet Gürbüzer ilginç çalışma ofisi ile dikkat çekiyor. Birçok şehir, kıta ve ülkeye seyahat düzenleyen Gürbüzer, bu seyahatleri sırasında aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor. Gürbüzer çalışma ofisini koleksiyon sergilediği yerden çok anılarını biriktiği yer olarak görüyor. Ofisini ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

"Odamı güzelleştiriyorum"

Gürbüzer, Özellikle uzak doğu seyahatlerini çok sevdiğini belirtip., " Özellikle yurt dışı seyahatlerim çok fazla oldu. Yurt dışı seyahatlerimde bir şeyler alırken, bir baktım koleksiyona dönüşü verdi. İnsanların hoşuna gittiğini gördü. Çok fazla yurt dışı seyahatlerim oluyor. Özellikle uzak doğuyu çok seviyorum, uzak doğudan, Avrupa'dan ve birçok ülkeden bir şeyler alıp getirdim. Dolaysıyla böyle bir şey oluştu ve bende bunları düzenli bir şekilde sergilemeye çalışıyorum, odamı güzelleştiriyorum. Bir amaçtan çok, kendi kendine oluşan koleksiyon gibi oldu. Hepsinin benim için önemi şöyle; her gittiğim yerden birer anı özelliği var. Hangi ülkeye gitmişim, Kamboçya' ya gitmişim, Endonezya' ya gitmişim, Çin'e gitmişim, Filipinlere gitmişim buralardan bir şeyler aldım. Tabi bunları aldığım için oraların hatıraları oldu. Şimdi her baktığım yerde her baktığım objede gittiğim yerleri hatırlıyorum. Bu da güzel bir şey, hoşuma gidiyor. Koleksiyon yapmaktan daha çok anılarımı bir arada biriktirdim diyebilirim " dedi.

"Kişiliğimin odama yansıması"

Kendisini ziyaret eden kişilerin ofisini çok beğendiğini belirten Gürbüzer, "Çevremde ki insanlarda benim renkli bir kişiliğim olduğunu söylerler. Odamın da böyle renkli olması, kişiliğimin odama yansıması olarak düşünülebilir. Çalışanların da içinin açılacağı ışıl ışıl bir ofis, Dolaysıyla çalışan insanlar, güzel bir ortamda çalıştıklarında onların veriminin artacağını düşünüyorum. Benim kendi veririm de artıyor. Odama geldiğim zaman, mutlu oluyorum insanlar gördükleri zaman beğeniyorlar. Dolayısıyla bir taraftan gittiğim yerlerin anılarını toplamak, onları anımsamak diğer taraftan güzel görüntülerin olduğu bir ofiste çalışmak iyi bir şey " diye konuştu.

Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor
Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor
Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor
Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor
Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor
Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor
Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor
Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor
Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor
Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor

YORUMLAR
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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor - Son Dakika


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