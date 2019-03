Birçok Zorluğa Karşın Pes Etmedik"

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, bu sezon birçok soruna rağmen pes etmediklerini, ligi daha iyi bir şekilde bitirerek Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyledi.

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, bu sezon birçok soruna rağmen pes etmediklerini, ligi daha iyi bir şekilde bitirerek Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 26 haftalık bölümünde 43 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavili takımda genç oyuncu Abdülkadir Ömür, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Genç futbolcu, bu sezon kulüpte, takımda yaşanan birçok olumsuzluklara rağmen ligde iyi bir konumda olduklarını düşündüklerini belirtti.



Ligin ilk yarısını 2. sırada bitirdiklerini dile getiren Abdülkadir Ömür, "İkinci yarıya iyi başlamak istiyorduk ama aksilikler yaşadık. Transfer yasağı, çok sayıda oyuncumuzun sakatlanması, bizi etkiledi. Birçok zorluğa karşın biz yine pes etmedik. Ligi daha iyi bir şekilde bitirerek Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Toplayabileceğimiz kadar puan toplayacağız. Ligi bitirebileceğimiz en üst yerde bitirmek istiyoruz. " dedi.



A Milli Takım hedefi



Abdülkadir Ömür, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde gruptaki 2 maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yapmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini aktardı.



A Milli Futbol Takımı'nın gruptaki iki karşılaşmasını kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Ailece maçları izledik. Yusuf ağabeyin de son maçta oyuna girmesi bizi çok mutlu etti. Şenol hocanın gelmesiyle uzun zaman sonra daha coşkulu bir milli takım izledik. Haziran ayındaki maçlarda iyi sonuçlar elde edeceğimizi, Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum. Oynayanı, oynamayanlarıyla herkes destek veriyor. Taraftarlar da güzel atmosfer oluşturdu. Biz de dua ederek onlara yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.



A Milli Futbol Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda oynama hedefinin olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Allah nasip ederse sakatlıktan çıkıp takımımda oynamaya başladığımda iyi performans gösterip tekrar milli takıma gitmek istiyorum. Her oyuncu milli takımda oynamak ister. Avrupa Şampiyonası'nda oynamak, başarılı olmak ister. Milli takım seviyesinde son dönemlerde başarı yakalayamıyorduk. Şenol hocanın gelmesiyle o ümitler arttı. Bizim de hayalimiz A Milli Takım formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmek." ifadelerini kullandı.



"Altyapıdaki oyuncularla sürekli sohbet ediyoruz"



Abdülkadir Ömür, Trabzonspor altyapısından çok daha iyi futbolcular çıkacağını düşünenlerden biri olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Sadi hoca bu tohumu ekti, o çıkardı ilk başta bizi. Yusuf ağabeyi, beni, sırayla herkesi o çıkardı. Bizim de çıkmamız altyapıdaki kardeşlerimize bir umut oldu A takıma çıkabilmek. Altyapı oyuncuların hedeflerine konuldu. Takımın yarısı hemen hemen altyapıdan çıkma. Daha da çıkacağını düşünenlerdeniz. Yusuf ağabey ile konuşuyoruz, sürekli altyapıdaki maçlara gidiyoruz, onlarla oturup sohbet ediyoruz. Onları, buraya bekliyoruz. Kulübün geleceği altyapıdan gelecek oyuncular. Onların daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yerlisi, yabancısıyla bir bütün oluşturup inşallah başarılar elde edeceğiz."



En unutamadığı maç



Abdülkadir Ömür, en unutamadığı maçın ligde Fenerbahçe'yi sahalarında 2-1 yendikleri karşılaşma olduğunu belirtti.



"Fenerbahçe'yi uzun süre yenememiştik." diyen Abdülkadir Ömür, "Ben, Yusuf ağabey, Uğurcan, Hüseyin altyapıdan ilk kez aynı anda bir maçta sahada olmuştuk. Ayrıca bir önem taşıyordu bizim için. Trabzonspor camiası için de Fenerbahçe maçları her zaman farklıdır. O maçtan sonra açıklama yapmıştık. İnanılmaz derecede mutlu olmuştuk, o mutluluğu hala yaşıyoruz. Yine Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarımız var. O maçlarda da galip gelmek için sahaya çıkacağız. En mutlu olduğum maç Fenerbahçe maçı diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



Hakkında çıkan haberler



Abdülkadir Ömür, kendisiyle ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu savunarak, şunları kaydetti:



"Sessiz kalmayı tercih etmiştim. Kesinlikle herkesin eleştirilerine açığım. Her futbolcu eleştirilere açık olmak zorunda ama artık bazı haberler karakterime, aile yapıma zarar verdiği için açıklama yapmak istiyorum. Hakkımda bir çok yalan haber çıkardılar. Burak ağabey üzerinden beni vurmaya çalıştılar. Hocamla arama taş koymaya çalıştılar, bilerek oynamıyor, izin günlerinde İstanbul'a gidiyor, oradan ev aldı diye. Bunların hiçbirini konuşmamıştım ama son Burak ağabeyin evindeki haber bardağı taşıran son damla oldu."



Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldıktan sonra kendisine 'Evde kalabilirsin 1 yıllık kirasını verdim.' dediğini dile getiren genç oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Evim uzak olduğu için bana bu teklifi sunmuştu. Ben de teşekkür ettim ona. Sadece o gittikten sonra 1 kere o da 1 hafta sonra iki arkadaşımla kalmıştım. Kimseyi şikayet ettirecek karakterde değiliz, aile terbiyemiz onu gerektirir. Hiçbir zaman o evde ses yapmadık. Bir kere kaldım ve 3 aydır o evde kalmıyorum. Bu haberlerin karakterime zarar verdiğini düşünüyorum. Beni tanımayan insanların bu haberi okuduklarında yanlış düşünebileceğini düşündüğüm için açıklama gereği duydum.



Benim hayatımda 9-10 arkadaşım yok, Çarşıbaşı'ndan 4-5 çocukluk arkadaşım var. Niye böyle haber yapıldığını bilmiyorum. Benim kimseye yanlışım, zararım olmaz. Trabzonspor'a da bazen zarar verdiğimi düşünüyorlar, bilerek oynamadığımı yazdılar. Her zaman sustum ama psikolojik olarak beni çok yıprattığını düşünüyorum. Trabzonspor için her şeyi yapmaya hazırım. Ne olur bu haberleri yapmayı bıraksınlar. Benim kimseye yanlışım olmaz. Kimseye yalan da konuşmadım. Herkesten anlayış bekliyorum."



Karaman ve Burak ile ilişkisi



Abdülkadir Ömür, teknik direktör Ünal Karaman ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu aktararak, "Ünal hocayla gayet iyiyiz. Sakatlık sürecimde sürekli Almanya'da beni arayıp sormuştu. Onunla çalışmaktan mutluyum. İkili konuşmalarımız gayet güzel, oynamaya başladığımızda daha iyi olacak inşallah." şeklinde konuştu.



Burak Yılmaz ile ağabey-kardeş ilişkisi bulunduğunu kaydeden Abdülkadir, "Burak ağabey bence çok eğlenceli, komik birisi. Trabzonspor ile biraz kötü, buruk ayrılmış olabilir. Biz onunla ağabey kardeş olarak hayatımızı devam ettireceğiz. En son milli takımdaki maçtan sonra da aradım, tebrik ettim, maçlardan sonra o beni arar, ben de onu ararım. Aradığımda çok mutlu oluyor. Çok iyi ilişkimiz var. Bazen yanına gelmemi istiyor, özlediğini belirtiyor. Telefonda konuşuyoruz. İnşallah bu kardeşliğimiz bitmez." yorumunu yaptı.



Abdülkadir, sakatlığının geçtiğini Antalyaspor maçında hazır olmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaraylı Taraftarlardan Başkan Mustafa Cengiz'e Büyük Destek

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Sevgilisinin, "Düşeceğim Ne Olur Dur" Sözlerine Aldırmayan Maganda, Trafiği Birbirine Kattı

Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği