Bird Box ve Evrim: İnsan Gelecekte Neye Evrimleşecek?

Bu videoda, Netflix'in yayınladığı Bird Box (2018) isimli filmin insanın evrimi ve gelecekte nasıl evrimleşeceğiyle ilgili neler öğretebileceğinden bahsediyoruz.

Bu videoda, Netflix'in yayınladığı Bird Box (2018) isimli filmin insanın evrimi ve gelecekte nasıl evrimleşeceğiyle ilgili neler öğretebileceğinden bahsediyoruz. Ayrıca insanın evrimiyle ilgili olası senaryolara bir bakış atıyoruz.

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