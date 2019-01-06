Bird Box ve Evrim: İnsan Gelecekte Neye Evrimleşecek?
24 dakika önce
Bu videoda, Netflix'in yayınladığı Bird Box (2018) isimli filmin insanın evrimi ve gelecekte nasıl evrimleşeceğiyle ilgili neler öğretebileceğinden bahsediyoruz.
Bu videoda, Netflix'in yayınladığı Bird Box (2018) isimli filmin insanın evrimi ve gelecekte nasıl evrimleşeceğiyle ilgili neler öğretebileceğinden bahsediyoruz. Ayrıca insanın evrimiyle ilgili olası senaryolara bir bakış atıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:16 Kaynak: Youtube
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