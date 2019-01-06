Son Dakika Haberleri: Bird Box ve Evrim: İnsan Gelecekte Neye Evrimleşecek?

Bird Box ve Evrim: İnsan Gelecekte Neye Evrimleşecek?

24 dakika önce

Bu videoda, Netflix'in yayınladığı Bird Box (2018) isimli filmin insanın evrimi ve gelecekte nasıl evrimleşeceğiyle ilgili neler öğretebileceğinden bahsediyoruz.

Bu videoda, Netflix'in yayınladığı Bird Box (2018) isimli filmin insanın evrimi ve gelecekte nasıl evrimleşeceğiyle ilgili neler öğretebileceğinden bahsediyoruz. Ayrıca insanın evrimiyle ilgili olası senaryolara bir bakış atıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:16 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldız Oyuncu Scarlet Johansson'dan Sahte Cinsel İçerikli Film İsyanı: Uğraşmak Vakit Kaybı Hakan: Muhafız Dizisinin Başrolü Çağatay Ulusoy, İmaj Değiştirdi

Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi Kendi İçinde Minimize Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 10:40:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bird Box ve Evrim: İnsan Gelecekte Neye Evrimleşecek?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]