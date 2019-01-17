Son Dakika Haberleri: Birden Bire Oluştu: Görenler Gözlerine İnanamadı

Birden Bire Oluştu: Görenler Gözlerine İnanamadı

43 dakika önce

Sivas'ta şehir merkezindeki kaldırımın çökmesi sonucu 4 metre çapında ve derinliğinde çukur oluştu.

Sivas'ta şehir merkezindeki kaldırımın çökmesi sonucu 4 metre çapında ve derinliğinde çukur oluştu. Sivas'ta Diriliş Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir kaldırımda 4 metre çapında 4 metre derinliğinde çukur oluştu. Oluştuktan kısa bir süre sonra içi su dolan çukur şaşkınlığa neden oldu. Olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi. Vatandaşlar, biranda oluşan çukura bir anlam veremezken yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi. Çukuru yer altında oluşan küçük bir toprak kaymasının neden olduğu düşünülüyor.

(Veysel Korkmaz - Onur Erden/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:36 Kaynak: İHA

Çukur, Sivas, Güncel
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