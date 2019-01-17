Birden Bire Oluştu: Görenler Gözlerine İnanamadı
43 dakika önce
Sivas'ta şehir merkezindeki kaldırımın çökmesi sonucu 4 metre çapında ve derinliğinde çukur oluştu.
Sivas
'ta şehir merkezindeki kaldırımın çökmesi sonucu 4 metre çapında ve derinliğinde çukur oluştu. Sivas'ta Diriliş Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir kaldırımda 4 metre çapında 4 metre derinliğinde çukur oluştu. Oluştuktan kısa bir süre sonra içi su dolan çukur şaşkınlığa neden oldu. Olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi. Vatandaşlar, biranda oluşan çukura bir anlam veremezken yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi. Çukuru yer altında oluşan küçük bir toprak kaymasının neden olduğu düşünülüyor.
(Veysel Korkmaz - Onur Erden/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:36 Kaynak: İHA
TMSF, İki Şirketi Satışa Çıkardı! İhaleler 12-13 Şubat Tarihlerinde
Parakende Devi İflas İhalesini Kazandı! 400 Mağazası Açık Kalacak ve 50 Bin Kişilik İstihdam Korunacak
Sağlık Bakanlığı, Tehlikeli Olduğu Söylenen Sularla İlgili Açıklama Yaptı
Hatay'da Sel Alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı