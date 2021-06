Birden çok deponun yönetimi tek bir ekrandan yapılabiliyor

Paraşüt tarafından geliştirilen 'Depo Takibi' özelliği, işletmelerin farklı lokasyonlardaki ürünlerinin stok operasyonlarını tek ekran üzerinden takip edebilmesine olanak tanıyor.

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Program, son olarak bu kapsamda, işletmelerin temel ihtiyaçlarından biri olan geliştirmesini tamamladı ve 'Depo Takibi' özelliğini devreye aldı.

Verilen bilgiye göre, depolardaki stok yönetimini tek ekrandan kolayca yapmaya olanak tanıyan Depo Takibi, gelişmiş özellikleriyle işletmelerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunuyor. Perakendeden toptan satışa kadar ürün satışı gerçekleştiren ve deposu bulunan tüm işletmeler, Çoklu Depo ile birden fazla depo oluşturarak farklı lokasyonlardaki ürünlerinin stok miktarını tek ekrandan takip edebiliyor. Oluşturulan depolar arasından tercih edilen depo, Varsayılan Depo olarak belirlenebiliyor. Ürünlerin stok miktarlarının otomatik olarak güncellenmesi için ise alış işlemleri sırasında Giriş Deposu, satış işlemleri sırasında Çıkış Deposu tanımlanması yeterli oluyor.

'Depo Takibi' kapsamında; depo bazında kritik stok belirleme, depolardaki ürün ve satış geçmişini gösterme, depo arşivleme özellikleri de bulunuyor. Bu özellikler sayesinde işletmeler, hangi depoda ne kadar ürününün bulunduğunu kolayca tespit edip, depo bazında belirlenen kritik stok seviyesine göre ihtiyaçlarınızı analiz edebiliyor. Geçmiş depo hareketlerini detaylı inceleyebilen işletmeler, uygulamada kayıtlı olan depoyu çeşitli sebeplerden dolayı geçici olarak kullanmama durumunda dilediği zaman tekrar aktif etmek üzere arşivleyebiliyor. Yeni Depo Takibi özelliği ile son derece kapsamlı bir yönetim sunan program, karışık ve kullanımı zor platformların aksine kullanıcılara her an güncel stok bilgilerine rahatlıkla ulaşabilecekleri ve işleyişlerini güvenle kontrol edebilecekleri bir hizmet sağlıyor.

"Dijital dönüşüm sürecinde kullanıcı dostu uygulamalarla işletmelerin yanındayız"

Depo Takibi özelliği hakkında bilgi veren Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, "Şirket olarak ön muhasebenin dijital geleceğini tasarlama hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürürken, bunu karmaşık yazılımlar yerine çok daha kullanıcı dostu, her yerden erişilebilen geliştirmeler ile yapıyoruz. İşletmelerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak yeni özelliğimiz Depo Takibi de bu bakış açısıyla geliştirildi. İşletmeler bu özellik ile farklı lokasyonlardaki depolarının stok operasyonunu tek ekrandan kolayca yönetebiliyor. Her an güncel stok bilgisine ulaşıp, bunları otomatik güncelleyebiliyor veya detaylı bir şekilde takip edebiliyor. Bu özellikler sayesinde işletmeler, depo ve stok bilgisi güvenliğinden emin olurken zamandan da kazanıyor. Ayrıca kendi web sitesi üzerinden ya da farklı pazaryerlerinde e-ticaret yapan işletmeler, satışını yaptıkları ürün ve hizmetlerin ardından depo hareketleri hakkında da bilgiye sahip olabiliyor. Şirket olarak uçtan uca teknoloji çözümlerimizle işletmelerin en güvenilir çözüm ortağı olma rolünü üstlenmeye bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Depo Takibi özelliğini denemek isteyen işletmelerin, programın tüm özelliklerini ücretsiz olarak keşfetmelerini sağlayan 14 günlük deneme süresinden yararlanabildiği açıklandı. - İSTANBUL