Üye Girişi
Birden çok deponun yönetimi tek bir ekrandan yapılabiliyor - Son Dakika

Birden çok deponun yönetimi tek bir ekrandan yapılabiliyor

08.06.2021 09:58
Birden çok deponun yönetimi tek bir ekrandan yapılabiliyor, System.String[]

Paraşüt tarafından geliştirilen 'Depo Takibi' özelliği, işletmelerin farklı lokasyonlardaki ürünlerinin stok operasyonlarını tek ekran üzerinden takip edebilmesine olanak tanıyor.

Paraşüt tarafından geliştirilen 'Depo Takibi' özelliği, işletmelerin farklı lokasyonlardaki ürünlerinin stok operasyonlarını tek ekran üzerinden takip edebilmesine olanak tanıyor.

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Program, son olarak bu kapsamda, işletmelerin temel ihtiyaçlarından biri olan geliştirmesini tamamladı ve 'Depo Takibi' özelliğini devreye aldı.

Verilen bilgiye göre, depolardaki stok yönetimini tek ekrandan kolayca yapmaya olanak tanıyan Depo Takibi, gelişmiş özellikleriyle işletmelerin hayatını kolaylaştıran çözümler sunuyor. Perakendeden toptan satışa kadar ürün satışı gerçekleştiren ve deposu bulunan tüm işletmeler, Çoklu Depo ile birden fazla depo oluşturarak farklı lokasyonlardaki ürünlerinin stok miktarını tek ekrandan takip edebiliyor. Oluşturulan depolar arasından tercih edilen depo, Varsayılan Depo olarak belirlenebiliyor. Ürünlerin stok miktarlarının otomatik olarak güncellenmesi için ise alış işlemleri sırasında Giriş Deposu, satış işlemleri sırasında Çıkış Deposu tanımlanması yeterli oluyor.

'Depo Takibi' kapsamında; depo bazında kritik stok belirleme, depolardaki ürün ve satış geçmişini gösterme, depo arşivleme özellikleri de bulunuyor. Bu özellikler sayesinde işletmeler, hangi depoda ne kadar ürününün bulunduğunu kolayca tespit edip, depo bazında belirlenen kritik stok seviyesine göre ihtiyaçlarınızı analiz edebiliyor. Geçmiş depo hareketlerini detaylı inceleyebilen işletmeler, uygulamada kayıtlı olan depoyu çeşitli sebeplerden dolayı geçici olarak kullanmama durumunda dilediği zaman tekrar aktif etmek üzere arşivleyebiliyor. Yeni Depo Takibi özelliği ile son derece kapsamlı bir yönetim sunan program, karışık ve kullanımı zor platformların aksine kullanıcılara her an güncel stok bilgilerine rahatlıkla ulaşabilecekleri ve işleyişlerini güvenle kontrol edebilecekleri bir hizmet sağlıyor.

"Dijital dönüşüm sürecinde kullanıcı dostu uygulamalarla işletmelerin yanındayız"

Depo Takibi özelliği hakkında bilgi veren Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, "Şirket olarak ön muhasebenin dijital geleceğini tasarlama hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürürken, bunu karmaşık yazılımlar yerine çok daha kullanıcı dostu, her yerden erişilebilen geliştirmeler ile yapıyoruz. İşletmelerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak yeni özelliğimiz Depo Takibi de bu bakış açısıyla geliştirildi. İşletmeler bu özellik ile farklı lokasyonlardaki depolarının stok operasyonunu tek ekrandan kolayca yönetebiliyor. Her an güncel stok bilgisine ulaşıp, bunları otomatik güncelleyebiliyor veya detaylı bir şekilde takip edebiliyor. Bu özellikler sayesinde işletmeler, depo ve stok bilgisi güvenliğinden emin olurken zamandan da kazanıyor. Ayrıca kendi web sitesi üzerinden ya da farklı pazaryerlerinde e-ticaret yapan işletmeler, satışını yaptıkları ürün ve hizmetlerin ardından depo hareketleri hakkında da bilgiye sahip olabiliyor. Şirket olarak uçtan uca teknoloji çözümlerimizle işletmelerin en güvenilir çözüm ortağı olma rolünü üstlenmeye bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Depo Takibi özelliğini denemek isteyen işletmelerin, programın tüm özelliklerini ücretsiz olarak keşfetmelerini sağlayan 14 günlük deneme süresinden yararlanabildiği açıklandı. - İSTANBUL

Birden çok deponun yönetimi tek bir ekrandan yapılabiliyor

geri dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Birden çok deponun yönetimi tek bir ekrandan yapılabiliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek 11:26 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar 11:14 Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 11:08 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı
Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi 10:52 Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu 10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı 10:05 Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi 09:46 Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın 09:12 Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın

Son Dakika Haberleri
11:26 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
11:25 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
11:24 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu
11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
11:13 Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar
11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!
10:57 Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı
10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu
10:34 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek         
11:27
Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu         
11:25
Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek         
11:14
İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!         
11:02
Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu         
10:45
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor         
10:33
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı         
09:52
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı         
21:46
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 11:32:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Birden çok deponun yönetimi tek bir ekrandan yapılabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement