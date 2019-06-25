Birden gözden kayboldu: Adı gibi "Melek" oldu
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Antalya'nın Kaş ilçesinde anne ve babasının çalıştığı otelde havuza düşen 2 yaşındaki Melek Süer boğuldu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
'nın Kaş ilçesinde anne ve babasının çalıştığı otelde havuza düşen 2 yaşındaki Melek Süer boğuldu. Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'ın Patara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde çalışan Emine ve Abdullah Süer çiftinin kızı Melek, bir anda gözden kayboldu. Tedirgin olan anne, kızını otelin içinde aramaya başladı. Yüzme havuzuna giden anne, suyun içinde cansız vaziyette duran minik Melek'i gördü. Çağrılan ambulansla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Melek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren minik Melek'in cenazesi Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'nde defnedildi. Jandarma
olayla ilgili tahkikat başlattı.
(Talip Demirci/İHA)
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