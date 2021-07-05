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Birds Without Borders, Erasmus projesini öğrenciler başarıyla tamamladı - Son Dakika

Birds Without Borders, Erasmus projesini öğrenciler başarıyla tamamladı

05.07.2021 16:56
Birds Without Borders, Erasmus projesini öğrenciler başarıyla tamamladı, System.String[]

Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu'ndan 20 öğrenci 12 öğretmen, Avrupa Birliği Erasmus+ Ka229 projesi ile 5 ülkeden yaklaşık 180 öğretmen ve öğrenci hareketliliklerde bulunarak proje etkinlikleri için hareketliliklerde yer aldılar.

2018-2021 proje döneminde Litvanya'nın kuruculuğunu yaptığı Litvanya, Slovenya, Romanya, Portekiz ve Türkiye ortaklığı ile yürütülen Avrupa Birliği Erasmus+ Ka229 projesi ile 5 ülkeden yaklaşık 180 öğretmen ve öğrenci hareketliliklerde bulunarak proje etkinlikleri için hareketliliklerde yer aldılar. Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu'ndan 20 öğrenci 12 öğretmen 2 yıl boyunca Litvanya, Slovenya, Romanya ve Portekiz'e giderek proje etkinliklerine katıldılar.

Kuşları tanıyarak, onların yaşamına yakından göz atarak, doğayı keşfederek, doğa ile ilgili farkındalığın, bilgi ve deneyimin arttığı projede sırasıyla Litvanya, Portekiz, Slovenya, Türkiye ve son olarak Romanya da katılımcılar kuş popülasyonlarını inceledi, kuşların göç yollarını gözlemledi, kuşları ve doğayı tehdit eden tehlikeleri tartıştı, kuş halkalama uygulamasını gözlemledi, kuşların yoğun yaşadığı koruma altındaki alanları ziyaret ederek saha çalışmaları yaptı, ortak okulları ziyaret etti, öğretim sistemlerinin benzerlikleri ve farklılıklarını inceledi, kültürlerarası bilgi alışverişi gerçekleştirdi, sunumlar, paneller, tiyatro gösterileri, münazaralar, STEAM etkinlikleri ve drama etkinlikleri yaptılar. Akademik olarak dolu dolu geçen ve öğrencilerin ingilizce konuşma, kendini ifade etme ve iletişim kurma imkanı bulduğu projeye Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri yakın ilgi gösterdiler.

Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu katılımcıları Romanya'ya olan son hareketliliklerini ise 1 yıl erteleme ile 6-13 haziran tarihleri arasında salgın dönemine rağmen öğretmen ve okul idaresinin ısrar ve çabaları sonucu gerekli izinleri alarak gerçekleştirdiler. Bu anlamda Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu pandemi sonrası yurtdışı projesi için Samsun ilimizden izin alarak hareketlilik gerçekleştiren ilk okul oldu. Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu bu hareketliliği katılarak hem ilimizdeki hem de ülkemizdeki kurumlara öncülükederek cesaret ve başarı örneği sergiledi.

Birds Without Borders projesi ile birlikte ikinci okullararası Erasmus+ projesini başarıyla tamamlayan Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri unutulmayacak deneyimler, güzel anılar, yolculuklar, doğa ile bütünleşmiş etkinliklerden sonra yine yeni projeler hazırlama ve yürütme serüvenine devam edecek.

Birds Without Borders, Erasmus projesini öğrenciler başarıyla tamamladı

Avrupa Birliği, İmam Hatip, Tekkeköy, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Birds Without Borders, Erasmus projesini öğrenciler başarıyla tamamladı - Son Dakika


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