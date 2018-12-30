Son Dakika Haberleri: Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı'ndan Yeni Yıl Mesajı

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı'ndan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 2019'a herkesin yeni ümit ve beklentilerle girdiğini belirterek, "Birlik ve beraberliğimiz her türlü zorluğun üstesinden gelmiştir ve gelmeye devam edecektir" dedi.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı'ndan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 2019'a herkesin yeni ümit ve beklentilerle girdiğini belirterek, "Birlik ve beraberliğimiz her türlü zorluğun üstesinden gelmiştir ve gelmeye devam edecektir" dedi.

Pınarbaşı, yeni yıl mesajında, her yeni başlangıcın yeni bir umut olduğunu belirterek, "2019 yılında, dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkmasını, her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Güçlü Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü güçlüğün üstesinden gelmeyi bilecektir" ifadelerine yer verdi.

"Her zaman olduğu gibi bu yılda da tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin nefesinin kesildiği yıl olacaktır" görüşünü dile getiren Pınarbaşı, "Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedefine asla ulaşamayacaktır. 2019 yılının ülkemize, bölgemize, Birecikli hemşehrilerime ve bütün dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum" diyerek sözlerine son verdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:55 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Birecik, Faruk Pınarbaşı, Güncel
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