Birecik Gençlik Merkezi kursları ilgi görüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik'te açılan Gençlik Merkezi kursları ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Birecik ilçesinde hizmet veren Gençlik Merkezinde, gençlere yönelik müzik, bilgisayar, resim ve dil kurslarının yanı sıra temel spor eğitimleri veriliyor.

Gençler tarafından ilgi gören kurslarda katılımcılar, usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı buluyor.