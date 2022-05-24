Birecik Gençlik Merkezi kursları ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Birecik Gençlik Merkezi kursları ilgi görüyor

24.05.2022 14:50
Birecik Gençlik Merkezi kursları ilgi görüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik'te açılan Gençlik Merkezi kursları ilgi görüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik'te açılan Gençlik Merkezi kursları ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Birecik ilçesinde hizmet veren Gençlik Merkezinde, gençlere yönelik müzik, bilgisayar, resim ve dil kurslarının yanı sıra temel spor eğitimleri veriliyor.

Gençler tarafından ilgi gören kurslarda katılımcılar, usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA'DA, NEKROPOL BÖLGESİNE DİNLENME ALANI EKLENDİ ŞANLIURFA'DA, NEKROPOL BÖLGESİNE DİNLENME ALANI EKLENDİ Kızılkoyun Nekropolüne çay bahçesi ve dinlenme alanları eklendi Kızılkoyun Nekropolüne çay bahçesi ve dinlenme alanları eklendi
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, gençlik, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birecik Gençlik Merkezi kursları ilgi görüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Ana muhalefet partisi CHP ise yüzde 24 bandında kalırken, İYİ Parti yükselişe geçti
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:17:37. #1.13#
SON DAKİKA: Birecik Gençlik Merkezi kursları ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement