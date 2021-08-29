Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika

Aynı bölgede geçen yıl da 2 kez heyelan meydana gelmişti.

Birecik Belediyesi ekipleri kaya ve toprak yığınını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan yola düşen kaya ve toprak nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Aslan kükremesi nedeniyle rahatsızlık yaratan hayvanat bahçesinden bu kez de maymun kaçtı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur