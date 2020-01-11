Birecik'in 2020 hizmet planlaması yapıldı - Son Dakika
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Birecik'in 2020 hizmet planlaması yapıldı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katılımıyla 2020 Hizmet Planlama Koordinasyon toplantıları Birecik ilçesinde gerçekleşti.

Birecik'in 2020 hizmet planlaması yapıldı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katılımıyla 2020 Hizmet Planlama Koordinasyon toplantıları Birecik ilçesinde gerçekleşti.


Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye amirlerinin görüşerek çalışmaların ortak akıl ile devam etmesi için gerçekleştirilen toplantıda Birecik'in geleceği ele alındı. Beyazgül'ün başkanlık yaptığı toplantıya, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, AK Parti İlçe Başkanı Vahap Aktar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Belediyesi ile Birecik Belediyesi üst yönetimi katıldı.


Gerçekleştirilecek olan toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Beyazgül, "Toplantımızda ilçe belediyemiz ile Büyükşehir Belediyemizin Birecek'te 2020'de yapacağı çalışmalar masaya yatırılacak ve faaliyete girmesi için çalışmalar başlatılacak. Toplantı notlarını kitapçık haline getirip çalışmaları bu kitapçık üzerinden değerlendireceğiz. İlerleyen zamanda bu notlarımızı kontrol ederek hangi çalışmalar yapılmış hangileri devam ediyor şeklinde kontrollerini sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin çalışma ağını bu toplantıda kesinleştirip ne yol kat ettiğimizi kontrol edeceğiz. Bu gün ilçe belediyesi ile Büyükşehir'de aynı birimde çalışan arkadaşları eşleştirerek çalışmaların takibi sağlanacak. Hem hızlı ve pratik bir yol izlemiş olacağız. Belediye başkanları olarak vatandaşlarımız ile daha iç içe olabilmek ve onların taleplerini toplamak için daha çok sahada olmamız gerekiyor. Bu yüzden Belediye'de çalışan arkadaşların iş takibi ve çalışmaların iyi bir şekilde ilerletmesi gerekiyor, Belediye Başkanları arkadaşlarımız bu çalışmaların hepsini takip edemez ve bu yükü sizler kaldıracaksınız. Tüm personellerimiz ile birlikteyiz, fedakarca çalışıyorlar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını, Şanlıurfa'mız ve Birecik'imiz için güzel çalışmaların olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Birecik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
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