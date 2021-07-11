Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki kutlama programına, Birecik Kaymakam Vekili Selami Korkutata, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Garnizon Komutanı Vekili Personel Asteğmen Hakkı Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan Yusuf Özdemir, AK Parti ilçe başkanı Abdülvahap Aktar, MHP ilçe Başkanı Ömer Güneş, CHP ilçe başkanı Av.Sakıp Yaşar kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ile gazilerimiz katıldı. Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü Programı Başkan Mirkelam'ın Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Milli Mücadele kahramanları için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kurtuluşun 101.Yıl Dönümü anısına 11 pare top atışı yapıldı.

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Mirkelam "Bugün 11 Temmuz. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlere unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Birecik'imizin gurur günüdür, Bayramıdır. Bayramımız kutlu olsun" Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, konuşmasında," Birecikliler olarak bugün şanlı bir zaferin yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. İki yıldır devam eden pandemiden dolayı maalesef bu heyecanlı günümüzü sade bir törenle kutluyoruz. Bugün, 101'üncü yılını büyük bir gururla kutladığımız Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle, başta Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, mübarek kanlarıyla bu toprakları bizlere yeniden vatan yapan aziz şehitlerimizi, Birecik Kuvayı Milliyesinin tüm kahraman mensupları ile ebediyete intikal etmiş gazi ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, saygılar sunuyorum. Birecik ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlarım. İnşallah gelecek yıl pandemide biter, halkımızla birlikte daha coşkulu törenler yaparız. Bir kez daha Birecikli hemşehrimizin bu anlamlı günlerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA