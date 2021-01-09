Birecik OSB'de bir fabrikanın daha temeli atıldı

Gün geçtikçe büyüyerek ilçe ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Birecik OSB'de bir fabrikanın daha temeli dualar eşliğinde atıldı.

İlçe kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da fabrikanın temel atma törenine katılarak yatırımcıların yanında ve destekçisi olacaklarını bir kez daha dile getirdiler. Çikolata, kraker, kek gibi ürünler üretecek olan fabrikaya Birecik OSB'de 120 bin metrekareden oluşan 4 parsel tahsis edilmişti. Etaplar halinde yapılacak olan fabrikanın ilk bölümünün yıl sonunda tamamlanması ve ilk etapta 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Törene Kaymakam Kadir Duman, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin, AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Aktar, yüklenici firmadan Vedat Bucak ve fabrika sahibi Suphi Tören katıldı. - ŞANLIURFA