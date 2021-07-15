Birecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinin 5'inci yıl dönümü kutlandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin önlenmesinin 5'inci yıl dönümü düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde törenle kutlandı. Akşam namazının kılınmasının ardından başlayan törende alana akın eden vatandaşlara belediye tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, "Ülkemizin hain emellere ve kalkışmalara karşı göğsünü siper ederek, bu kutlu vatanı, yine bu kutlu milletin iradesiyle müdafaa ettiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 5'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlediğimiz programa hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Milletimizin mazisi, çağ açıp çağ kapatan fetihlerle, destansı mücadelelerle doludur. Tarihin her döneminde geçmişinden aldığı kuvvet, cesaret ve ilhamla hürriyet ve bağımsızlığından taviz vermeyen aziz milletimizin destansı mücadeleleri, gelecek nesillere aktarılarak yaşatılır ve milli bilinç böylece sürekli uyanık tutulur. Milletimizin şanlı tarihini hatırlatan zaferlerimizin yanında, yakın tarihimizin kaydettiği 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi ihanet ve ibret vesikası hareketlerden biri de 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişimiydi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devlet-millet bütünleşmesinin gerçek manada oluştuğu, ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasal alanda dünya çapında söz sahibi olmaya başladığı bir dönemde gerçekleşen darbe teşebbüsü, geçmişi ile bağlarını koparmayan milletimizin güçlü iradesi sayesinde bertaraf edilmiş ve 15 Temmuz, ülkemizin geleceğine kastedecek tüm ihanet şebekelerine ve dış mihraklara ağır bir dersin verildiği gün olarak tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara dökülen milyonlarca vatan evladının, savaş uçaklarına, tanklara, ölüm yağdıran silahlara karşı canını siper etmesi, bu milletin vatanına nasıl sahip çıktığının ibretlik bir belgesi olmuştur. Milletimiz bir daha böyle bir ihanet ve acı yaşamasın diye canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizin kahramanlığı, ihanet gecesi ölüme koşan gazilerimizin cesareti, bu milletin hür iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Kırk yıllık hazırlığın ardından girişilen bu ihanet, şehitlerimizin mübarek kanları, gazilerimizin gurur duydukları acıları ve o gece minarelerimizden yükselen selalar ile ülkemizin aydınlık geleceğini müjdelemiştir.

15 Temmuz ihaneti ve aziz milletimizin bu alçaklara verdiği sert cevap, nesilden nesile aktarılması gereken bir emanet olarak hepimizin boynunun borcudur.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü münasebetiyle, ihanet şebekesine karşı meydanlara dökülen aziz milletimizi bir kez daha tebrik ediyor, FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 251 kardeşimizi rahmet ve minnetle anarak, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan kutlu devletimizi Yüce Allah payidar kılsın, bu aziz millete Rabbim, bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Sözlerime burada son verirken Millet-Devlet-Ümmet şiarını taşıyarak davetimize icabet eden herkese teşekkür eder, en kalbi duygularımla sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunarım" dedi.

İlçe Kaymakamı Kadir Duman da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Törene Kaymakam Kadir Duman ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile birlikte İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdülvahap Aktar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende katılımcılara belediye tarafından çeşitli ikramlar yapıldı. - ŞANLIURFA