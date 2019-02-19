Son Dakika Haberleri: Birecik'te, 261 Kelaynak Doğaya Bırakıldı

Birecik'te, 261 Kelaynak Doğaya Bırakıldı

43 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan 261 kelaynak, göç ve üreme dönemi nedeniyle törenle doğaya bırakıldı.

Birecik'te, 261 Kelaynak Doğaya Bırakıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan 261 kelaynak, göç ve üreme dönemi nedeniyle törenle doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1977 yılında Birecik'teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonunda bulunan 261 kelaynak, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenip her yıl Şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Göç zamanı olan Temmuz- Ağustos aylarında tekrar kafeslere alınacak olan kelaynaklar, bu yıl üremeleri için bu yıl da törenle doğaya bırakıldı. Üreme İstasyonunda düzenlenen törene katılan; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan kafeslerin kapılarını açarak kelaynakları doğaya bıraktı.

Dünyada kelaynak popülasyonunun Fas ile Türkiye'de bulunduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Erdoğan, kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturmasının, bölgede baharın müjdecisi olarak görüldüğünü söyledi. Her yıl ortalama 35 yavrunun dünyaya geldiği istasyonda yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, kuluçka döneminin başlamasıyla birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında tekrar kafeslere alınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:31 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Birecik, Güncel
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