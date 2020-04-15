Birecik'te 5 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ihtiyaç sahibi, kimsesiz, dul ve geliri olmayan olan 5 bin aileye hayırseverlerin destekleri ile belediye tarafından yardım kolileri dağıtıldı.



Şanlıurfa'nın Birecik ilçe belediyesi tarafından Korana virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi, kimsesiz, dul ve geliri olmayan yaklaşık 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı. Birecikli hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan 5 bin koli, muhtar ve kanaat önderleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri tarafından evlerinin kapısına götürülerek teslim edildi.



Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, maske üretiyoruz, vatandaşımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Çok mağdur olan, iş yerleri kapanan insanlarımız var. Bunlara gıda kolilerini evlerine kadar gönderiyoruz. Belediye olarak vatandaşımızın her türlü ihtiyacını evine gönderiliyor, bu çocuğunun sütü de olabilir, ekmekte olabiliyor, bir başka ihtiyacı olabiliyor. Hayırseverlerin destekleri ile kırsal mahallelerimize un, makarna ve sıva sabun, merkez mahallelerimize gıda kolileri şeklinde yardım ediyoruz. Ramazan ayında ise bin aileye sıcak yemek dağıtacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA