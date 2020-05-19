Birecik'te 500 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Birecik Ülkü Ocağı tarafından ilçe genelinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Birecik Ülkü Ocakları, Kadir Gecesi dolayısıyla daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 500 yüz aile için "İftarın Bereketlensin" Projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Ocak üyesi gençler, ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak, tavuk eti dağıttı.

Ülkü Ocağı Başkanı Salih Başkapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir Ramazan geçirdiklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarına katkıda bulunmak adına projeyi yürütüklerini aktaran Başkapan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileye 500 adet tavuk eti dağıtımında bulunduk. Ramazan boyunca bizlerden yardımını eksik etmeyen bir birinden kıymetli esnaf ve gönüldaşlardan Allah razı olsun. Allah, bizlere hayırda yarışmayı nasip etsin. Bu sebeple bu gecenin Türk ve Müslüman dünyasının sıkıntılarından kurtuluşuna bir vesile olmasını diliyor, Türk ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni en içten duygularla tebrik ediyoruz."