Birecik'te Ak Parti'de Aktar güven tazeledi - Son Dakika

Birecik'te Ak Parti'de Aktar güven tazeledi

24.10.2020 14:28
Birecik'te Ak Parti'de Aktar güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Birecik 7. Olağan Kongresine tek liste halinde giren mevcut başkan Abdulvahap Aktar, güven tazeledi.

AK Parti Birecik 7. Olağan Kongresine tek liste halinde giren mevcut başkan Abdulvahap Aktar, güven tazeledi.

AK Parti Birecik 7. Olağan Kongresi Birecik Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Korona virüsü dolayısıyla yoğun önlemlerin alındığı kongrede, salon girişinde partililere kolonya ikramında bulunuldu ve maske dağıtıldı. Kongreye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, AK Parti Şanlıurfa İl Koordinatörü Orhan Kayasayar, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Divan Başkanlığına AK Parti Şanlıurfa İl Koordinatörü Orhan Kayasayar seçildi. AK Parti'nin kuruluşu ile ilgili video sunumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okutulduğu kongrede, temenni konuşmaları yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, yaptıkları konuşmalarda, AK Parti'nin Birecik ilçe kongresinin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra AK Parti Birecik İlçe Başkanı Abdulvahap Aktar'ın hazırladığı tek liste halinde seçime gidildi. Delegelerin güven oyunu alan Aktar, yeniden AK Parti Birecik İlçe Başkanlığına seçildi.

Aktar, seçime katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, Birecik'in mutluluğu için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. - ŞANLIURFA

Birecik'te Ak Parti'de Aktar güven tazeledi
Birecik'te Ak Parti'de Aktar güven tazeledi
Birecik'te Ak Parti'de Aktar güven tazeledi
Birecik'te Ak Parti'de Aktar güven tazeledi
Birecik'te Ak Parti'de Aktar güven tazeledi
Birecik'te Ak Parti'de Aktar güven tazeledi

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, AK Parti, Birecik, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Birecik'te Ak Parti'de Aktar güven tazeledi - Son Dakika


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