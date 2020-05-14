Birecik'te alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Birecik'te kanalizasyon hattı, yağmur suyu drenaj ve bakım-onarım çalışmaları devam ediyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile kentin tümünde çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Birecik'te personel, araç ve teknik imkanları ile vatandaşların ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine kanalizasyon hattı, yağmur suyu drenaj ve bakım-onarım gibi önemli çalışmaları sürdürülüyor.



Birecikliler, hizmetlere yönelik yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve teşekkür etti. - ŞANLIURFA