Birecik'te aşure ikramı yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde muharrem ayı etkinlikleri kapsamında aşure ikramı yapıldı.

Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkese hayırlar getirmesini dilediği muharrem ayının bereket ayı olduğunu belirtti.

Yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikramında bulunduklarını kaydeden Başkapan, "Muharrem ayının kutsiyetini hepimiz biliyoruz. Birecik Ülkü Ocakları olarak birçok etkinlik yapıyoruz. Aşure ile de insanlarımızın kaynaşmasına vesile olmaya çalışıyoruz. Bugün burada programımıza desteklerini esirgemeyen Birecikli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah'a niyazım, tüm Türk ve İslam alemini korusun ve muhafaza eylesin. Akan kanları ve gözyaşlarını dindirsin." diye konuştu.