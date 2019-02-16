Son Dakika Haberleri: Birecik'te Dehşet Saçan Damat Yakalandı

Birecik'te Dehşet Saçan Damat Yakalandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kayınpederi de olan amcasının evine giderek, tabancayla 2 kuzenini öldürüp, bir kuzeni ve amcasını ağır yaralayıp kaçan Seyid Ahmet Aslan (27), jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

Birecik'te Dehşet Saçan Damat Yakalandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kayınpederi de olan amcasının evine giderek, tabancayla 2 kuzenini öldürüp, bir kuzeni ve amcasını ağır yaralayıp kaçan Seyid Ahmet Aslan (27),  jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

Birecik'in Aşağı Karabaş Mahallesinde oturan Seyid Ahmet Aslan (27), dün akşam saatlerinde hem amcası hem de kayınpederi olan Hacı Ömer Aslan'ın evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Seyid Ahmet Aslan, belinden çıkardığı tabancayla Hacı Ömer Aslan ve 3 oğluna ateş açtı. Saldırganın kurşun yağdırdığı kardeşlerden Ömer Aslan(40) olay yerinde hayatını kaybetti. Hacı Ömer Aslan ile diğer oğulları Mehmet Aslan (44) ve Kadir Aslan(34) ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Aslan da burada hayatını kaybetti. Hacı Ömer Aslan ve Kadir Aslan ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Seyid Ahmet Aslan, sabaha karşı jandarma ekipleri tarafından gizlendiği evde yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmasına başlanan Aslan'ın öldürdüğü Ömer ve Mehmet Aslan kardeşlerin cenazeleri ise otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:16 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Jandarma, Ahmet Aslan, Birecik, 3. Sayfa
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