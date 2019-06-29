Birecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Kılıç (61) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:15 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Birecik
ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Kılıç
(61) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Birecik ilçesi Gürbaşak Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine dönmek için yola çıkan Mehmet Kılıç yönetimindeki 27 N 2576 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Şanlıurfa
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