Birecik'te el sanatları çarşısı açıldı - Son Dakika

Birecik'te Halk Eğitim Merkezi tarafından el sanatları çarşısı hizmete açıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Koca, açılışta yaptığı konuşmada, ilçeye güzellikler katan bu tür çalışmaları her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Her zaman halka hizmetin yanında olduklarını ifade eden Koca, emek ve çalışmalarından dolayı merkez görevlilerine teşekkür etti.

Birecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Müslüm Şahin, de usta öğreticiler tarafından yapılan el emeğinin sanata dönüştüğü ürünlerin halk tarafından artık daha rahat görülebileceğini belirtti.

Destek ve katkıları için başta Kaymakam Koca olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Şahin, ürünlerin dileyen kişilerin uygun fiyattan alabileceklerini dile getirdi.

Açılışa, Birecik Kaymakamı Mehmet Fatih Koca, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, AK Parti İlçe Başkanı Vahap Aktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Turgut ve vatandaşlar katıldı.