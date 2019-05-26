Birecik'te Fırat Nehri kıyısındaki yol çöktü
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SON bir ay içerisinde 3 kez heyelanın meydana geldiği Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bu kez Fırat Nehri kıyısındaki yol çöktü.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:34 Kaynak: DHA
SON bir ay içerisinde 3 kez heyelanın meydana geldiği Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bu kez Fırat Nehri kıyısındaki yol çöktü.
Olay, Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsünün altındaki sahil yolunda meydana geldi. Bir aydır 3 kez heyelan meydana gelen bölgede bulunan ve vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan nehir kıyısındaki yol sahil gürültüyle çöktü. Yolun çöken kısmındaki bölümü Fırat Nehrine gömüldü. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çökme sırasındaki bölgede bulunan bir kişinin ise kaçarak kurtulduğu görüldü.
Çökme meydana gelen ve güvenlik amacıyla kapatılan yolda belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
- Şanlıurfa
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