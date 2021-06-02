Son dakika haberi: Birecik'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kardeş öldü - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan Ferhat ve Gamze Gören kardeşler, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Birecik'in Mezra Mahallesi yakınlarda meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Gören kız kardeşi Gamze Gören ile plakası öğrenilemeyen motosikletle dolaşırken, Ömer Çetin'in kullandığı 27 NM 904 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek yola savrulan iki kardeş yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gören kardeşler, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi duyarak hastaneye akın eden iki kardeşin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.