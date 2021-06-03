Birecik'te "Hayat Boyu Öğrenme" Haftası sergisi açıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme" haftası etkinlikleri kapsamında el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı.

Dr. Hüseyin Mirkelam Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından Fırat Nehri kıyısındaki çarşıda gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyerler tarafından yapılan ürünlerin yer aldığı sergi törenle açıldı.

Törende konuşan HEM Müdürü Müslüm Şahin, sergiyle merkezlerinde üretilen birbirinden değerli ürünleri ilçe halkına sunduklarını söyledi.

Herkesi sergiyi gezmeye davet eden Şahin, "Önümüzdeki yıl tüm mahallelerde kurslarımızı açarak halkımızın tamamını halk eğitim merkezi kursları ile buluşmalarını hedefliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın eşi Nurten Mirkelam da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı imkanlarla gerçekleştirilen serginin gurur verici olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, Belediye Başkan Vekili Mehmet Açar, İlçe Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Üstçavuş Hüseyin Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Vahap Aktar ve kursiyerler katıldı.