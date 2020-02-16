Birecik'te huzur operasyonu düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birecik'te huzur operasyonu düzenlendi - Son Dakika

Birecik'te huzur operasyonu düzenlendi

6 saat önce

Birecik ilçesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

Birecik'te huzur operasyonu düzenlendi, System.String[]

Birecik ilçesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda aralarında oyun salonları, kafe, kahvehane ve iş yerlerinin olduğu 70 adrese operasyon düzenlendi.

Trafikte seyreden araçların da durdurularak kontrol edildiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli, 7 asker kaçağı, 4 aranan şahıs ve kablo hırsızlığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Uyuşturucu Ticareti, Birecik, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısıyla hastaneye giden hastanın çift safra kesesi olduğu ortaya çıktı
Rejim, İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 20:53:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Birecik'te huzur operasyonu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]