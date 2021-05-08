Birecik'te "İftarın Bereketlensin" Projesi yoksulların yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Birecik ilçesinde, "İftarın Bereketlensin" Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 300 aileye tavuk eti dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Şubesince hayata geçirilen proje kapsamında hayırseverlerden ve esnaftan temin edilen tavuk etleri ailelere teslim edildi.

Ülkü Ocağı Şube Başkanı Salih Başkapan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir Ramazan geçirdiklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarına katkıda bulunmak adına projeyi yürüttüklerini aktaran Başkapan, "Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere tavuk eti dağıtımında bulunduk. Ramazan boyunca bizlerden yardımını eksik etmeyen bir birinden kıymetli esnaf, hayırseverlerden Allah razı olsun. Allah, bizlere hayırda yarışmayı nasip etsin." dedi.