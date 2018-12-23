Birecik'te İplik Yüklü Tır Yandı
3 saat önce
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde iplik rulosu taşıyan TIR, hareket halindeyken alev alarak yandı.
ŞANLIURFA'nın Birecik
ilçesinde iplik rulosu taşıyan TIR, hareket halindeyken alev alarak yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğleden sonra Şanlıurfa- Gaziantep
karayolu Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünde giden Veysi Elvan'ın kullandığı 63 VS 888 plakalı iplik yüklü TIR'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü Elvan TIR'ı emniyet şeridine çekerek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun çabalar sonucunda yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:28 Kaynak: DHA
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