Birecik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Birecik Ülkü Ocakları tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Amine Hatun Cami ve Meydan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte hazırlanan yaklaşık 2 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, geleneksel olarak düzenledikleri aşure dağıtımını bu sene farklı noktalarda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aşurenin birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ve hayır işlemenin timsali olduğunu ifade eden Başkapan, aşurenin yapımı ile dağıtımında katkısı bulunan Birecikli iş insanları ve üyelerine teşekkür etti.