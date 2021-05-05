Birecik'te olimpik yüzme havuzu çalışmaları devam ediyor

Birecik Belediyesinin sportif alandaki yatırımlarından biri olan Birecik Olimpik Yüzme Havuzunun inşaat çalışmaları devam ediyor.

Birecik ilçesi yüz bine yaklaşan nüfusuyla pek çok alanda olduğu gibi sportif alanda da büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Birecikli sporcular ve spor kulüplerine destek olan Birecik Belediyesi, Şanlıurfa'yı bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edecek yeni sporcuların yetişmesi için yatırımlar yapıyor. Bu kapsamda ilçede 12 sentetik halı saha faaliyete geçti. Yarı olimpik yüzme havuzundan inşaat çalışmaları ise devam ediyor. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, spora yönelik yatırımların devam edeceğini belirterek, "Birecik Belediyesinin sportif alandaki dev yatırımlarından biri olan Birecik Olimpik Yüzme Havuzunun inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah inşaat çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. Yaz sezonunda yüzme havuzumuzu faaliyete geçirmek istiyoruz. Fırat'ın incisi, Gastronominin merkezi fıstığın anavatanı Birecik her şeyin en güzeline layıktır. Bu arada Gençlerimize bir müjde olacaktır. Bayram sonrası gençlerimiz için yeni bir tesisin temelini atacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA