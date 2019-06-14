Son Dakika Haberleri: Birecik'te ot yangını
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Birecik'te ot yangını

3 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, tarihi Birecik Kalesi civarındaki otların yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:03 Kaynak: AA
Şanlıurfa, İtfaiye, Birecik, Güncel
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