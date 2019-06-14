Birecik'te ot yangını
3 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:03 Kaynak: AA
'nın Birecik
ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, tarihi Birecik Kalesi civarındaki otların yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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