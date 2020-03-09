Birecik'te şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika
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Birecik'te şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu

6 saat önce

Birecik'te, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından şehitler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Birecik'te şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu, System.String[]

Birecik'te, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından şehitler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

TOKİ Evleri bölgesinde hazırlanan alanda gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Daha sonra "Şehitler Ormanı" ismi verilen alana 400 fidanın dikimi yapıldı.

Ülkü Ocakları Birecik İlçe Başkanı Salih Başkapan, yaptığı konuşmada, şehitlerin vatan, bayrak ve devlet için gözlerini kırpmadan şehit olduğunu söyledi.

Şehitlerin ölümsüz kahramanlar olduğunu ifade eden Başkoparan, "Bu hatıra ormanındaki fidanlar büyüdükçe şehitlerimizi hatırlatacaktır. Şehitlerimizin hatıraları bu güzel alanda canlı kalacaktır" dedi.

Başkoparan, ormanın oluşmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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