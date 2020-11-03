Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

03.11.2020 14:37
Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, oto tamircisi iki grup arasında para meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, oto tamircisi iki grup arasında para meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Karşıyaka Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Otomobil tamircisi iki grup arasında iddiaya göre para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada; Ahmet D., Ali D., Abdullah Ç., Mustafa D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

Karşıyaka, Birecik, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı - Son Dakika


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