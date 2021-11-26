Birecik'te Ülkü Ocakları, fidanları toprakla buluşturdu - Son Dakika

Birecik Ülkü Ocakları Başkanlığı, MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in doğum günü nedeniyle, Şehitler Ormanına fidan dikti.
Meydan Mahallesi'ndeki Şehitler Ormanına gelen Ülkü Ocakları üyeleri, Alpaslan Türkeş anısına 104 adet fidanı toprakla buluşturdu.
Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, Alpaslan Türkeş'in doğum gününe özel 104 fidan diktiklerini belirterek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA
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