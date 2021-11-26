Birecik'te Ülkü Ocakları, fidanları toprakla buluşturdu - Son Dakika

Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, Alpaslan Türkeş'in doğum gününe özel 104 fidan diktiklerini belirterek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

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