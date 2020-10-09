Birecik'te Ülkü Ocaklarından camilerde temizlik çalışması - Son Dakika

Birecik'te Ülkü Ocaklarından camilerde temizlik çalışması

09.10.2020 16:55
Birecik'te Ülkü Ocaklarından camilerde temizlik çalışması, System.String[]

Birecik Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından "Biz her cuma bir camideyiz" kampanyası kapsamında camilerde temizlik yapıldı.

Birecik Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından "Biz her cuma bir camideyiz" kampanyası kapsamında camilerde temizlik yapıldı.

Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında camilerde temizlik çalışması başlattıklarını belirtti.

Camilerin gönüllü gençlerce temizliğinin yapılıp dezenfekte edildiğini ifade eden Başkapan, şunları kaydetti:

"Gençlerimize özverili ve samimi çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Camilerimizi temiz tutabilmek ve farkındalık yaratarak vatandaşımızı bu hizmetlere teşvik etmek istiyoruz. Programımız devam edecek. Koronavirüs sebebiyle vatandaşlarımızın bu zor süreçte sosyal mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri çok önemli. Elimizden geldiği kadar temizlik, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edersek virüs illetini çok kolay atlatmış olacağız."

Ülkü Ocakları, Birecik, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birecik'te Ülkü Ocaklarından camilerde temizlik çalışması - Son Dakika

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