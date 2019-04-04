Birecik'te Yağış Nedeniyle Dağdan Kopan Kaya Parçaları Yola Savruldu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, aşırı yağış sonrası dağdan kopan dev kaya parçaları yola savruldu.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, aşırı yağış sonrası dağdan kopan dev kaya parçaları yola savruldu. Kimsenin yaralanmadığı olayda ulaşım tek şeritten sağlandı.



Olay, akşam saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. İlçede hafta içerisinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 50 metre yüksekliğindeki dağdan kopan tonlarca dev kaya parçaları araçların ve insanların yoğun olarak kullandığı Fırat Nehri'nin kıyısındaki yola düştü. Tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları yol kenarında bulunan bir kafede hasara yol açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda ihbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri yol kenarındaki araçları çektikten sonra kaya parçalarını iş makinesiyle kaldırıldı. Çalışmanın ardından yol tek şerit olarak trafiğe açıldı. - Şanlıurfa

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