Birecik'te Yapılan Çalışmalar Değerlendirildi

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Birecik
temasları çerçevesinde İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı
'yı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe temasları çerçevesinde gittiği Birecik'te Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı'yı ziyaret etti. Meclis üyelerinin de katılım gösterdiği ziyarette Başkan Pınarbaşı Başkan Çiftçi'ye günün anısına tablo hediye etti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaların ele alındığı buluşmada Çiftçi, Birecikliler'in her zaman hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Görev süremiz boyunca diğer ilçelerimizde olduğu gibi Birecik'te de mümkün mertebe gayret gösterdik. Her zaman kurumlarla istişare halinde olan kadromuz, Birecik Belediyesi ile de birçok güzel çalışmaları hayata kazandırdı. 31 Mart'a kadar görevimizi aynı hızla sürdüreceğiz. Görev yaptığımız süre içerisinde bizleri her zaman en güzel şekilde karşılayan tüm Birecik halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Yıllardan bu yana Başkan Çiftçi ile AK kadrolarda görev yaptıklarını belirten Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ise, "Tüm imkanlar çerçevesinde bizler her zaman büyükşehir belediyesini yanımızda gördük. Emeklerinden dolayı başta Nihat Çiftçi olmak üzere tüm büyükşehir kadrolarına teşekkür ederiz" diye konuştu.
Çiftçi ve büyükşehir meclis üyeleri Birecik'te esnaf gezisinin ardından Nizip
'e geçerek Nizip Belediyesi
'ni ziyaret etti. Çiftçi ve beraberindekiler akşam saatlerinde temaslarını tamamlayarak şehir merkezine dönüş yaptı. - ŞANLIURFA