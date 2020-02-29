Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı
11 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kanadı kırık olarak yol kenarında bulunan bir şahin, vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kanadı kırık olarak yol kenarında bulunan bir şahin, vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.
Birecik ilçe merkezinde vatandaşlar yol kenarında çırpınan bir şahini görünce yakalayarak veterinere götürdü. Veterinere götürülen şahinin kanadının kırık olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınarak yarası sarılan şahin, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - ŞANLIURFA
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