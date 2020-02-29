Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı

11 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kanadı kırık olarak yol kenarında bulunan bir şahin, vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kanadı kırık olarak yol kenarında bulunan bir şahin, vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.


Birecik ilçe merkezinde vatandaşlar yol kenarında çırpınan bir şahini görünce yakalayarak veterinere götürdü. Veterinere götürülen şahinin kanadının kırık olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınarak yarası sarılan şahin, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarımsağın alternatifi sarımsak turşusu oldu
Niğde'de koronavirüs şüphesi maske satışlarını artırdı Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımız 36'ya çıktı

Son Dakika Haberleri
13:02 Haftanın en rüküş ünlüsü sizce kim?
12:57 Haftanın en şık ünlüsü sizce kim?
12:10 Alişan, sınıra giden göçmenlere müdahale eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi
11:42 Alişan: Neredeyse göçmenlere kurşun atacaklar!
09:35 Demet Akalın, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'ya tepki gösterdi: El insaf

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 13:42:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Birecik'te yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]