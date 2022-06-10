İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kadir Polat, yaptığı açıklamada, geçen hafta 3 mahallede görevli heyetin ve güvenlik güçlerinin de desteği ile sorunsuz bir seçim gerçekleştirildiğini belirterek yeni muhtarların görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Birecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Birecik'te yeni mahalle muhtarları mazbatasını aldı - Son Dakika

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