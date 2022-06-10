Birecik'te yeni mahalle muhtarları mazbatasını aldı - Son Dakika
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Birecik'te yeni mahalle muhtarları mazbatasını aldı

10.06.2022 12:28
Birecik'te yeni mahalle muhtarları mazbatasını aldı

Birecik ilçesinde çeşitli sebeplerle muhtarlık makamları boşta kalmış mahallerde yapılan seçimi kazanan muhtarlar mazbatasını aldı.

Birecik ilçesinde çeşitli sebeplerle muhtarlık makamları boşta kalmış mahallerde yapılan seçimi kazanan muhtarlar mazbatasını aldı.

Çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlık makamları boşalan Böğürtlen, Kural ve Yılmaz Mahallesi'nde geçen hafta muhtarlık seçimi yapıldı.

Böğürtlen Mahallesi'nde Nusret Koç, Yılmaz Mahallesi'nde İbrahim Kabakulak, Kural Mahallesi'nde ise göreve Ali Ergün seçildi.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kadir Polat, yaptığı açıklamada, geçen hafta 3 mahallede görevli heyetin ve güvenlik güçlerinin de desteği ile sorunsuz bir seçim gerçekleştirildiğini belirterek yeni muhtarların görevlerinde başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Birecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birecik'te yeni mahalle muhtarları mazbatasını aldı - Son Dakika

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