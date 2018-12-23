Birecik'te Ziraat Odası Delege Seçimleri Yapıldı
3 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Ziraat Odasının 81 delegesini belirlemek için seçim yapıldı.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde Ziraat Odasının 81 delegesini belirlemek için seçim yapıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Ziraat Odasının delege seçimleri yapıldı. Toplam 81 mahallenin muhtarlıklarda kurulan sandıklarda oy kullanan üyeler, kendilerini Ziraat Odasında temsil edecek delegelerini seçti. Üyeler, 81 delegeyi seçmek için 08.30 ile 17.00 saatleri arasında sandıklara giderek oy kullandı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:08 Kaynak: İHA
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