Birecik'ten kısa kısa

(AA) Birecik ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından muharrem ayı etkinleri kapsamında aşure dağıttı.



10 Temmuz Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Birecik Şube Başkanı Salih Başkapan, yaptığı açıklamada her yıl düzenledikleri aşure etkinliğini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Muharrem ayının önemine değinin Başkapan " Bugün aşure etkinliğinde çok şükür esnaf kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah." dedi.

Öğrencilere hoş geldin programı

11 Temmuz Orta Okulunda 5. sınıf öğrencilerine hoşgeldiniz programı düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte okula gelen 5. sınıf öğrencileri ellerindeki bayraklarla karşılayan üst sınıftaki öğrenciler, koreografi oluşturdu.

Okulun Müdür Yardımcısı Selçuk Tuncay yaptığı açıklamada 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı başlarken okulu yeni katılan 5. sınıfların heyecanlarını paylaşmak istediklerini söyledi.

Etkinlikte öğrencilerin çok eğlendiğini belirten Tuncay, " Öğrencilerimiz ülkemizin ve milletimizin geleceğidir. Onların ahlaki yönden gelişmesini akademik anlamda başarı göstermesi, sosyal ve kültürel alanda kendilerini ifade edebilmeleri için okul olarak ve öğretmenler olarak çaba gösteriyoruz." dedi.