Birecik ve Halfeti içme suyu projesinin inşaat çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Birecik ve Halfeti içme suyu projesinin inşaat çalışmaları sürüyor

23.10.2020 15:05
Birecik ve Halfeti içme suyu projesinin inşaat çalışmaları sürüyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Birecik ilçesine içme suyu temini sağlayacak projenin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Birecik ilçesine içme suyu temini sağlayacak projenin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Halfeti ve Birecik ilçesinde vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

İlçelerdeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Çalışmaların tamamlanması ile Birecik ve Halfeti ilçelerinde 163 bin kişiye 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyunun temin edilmesi sağlanacak. Proje kapsamında Fırat Nehri'ndeki pompa istasyonu rehabilite edilecek ve çelik boru hattıyla proje kapsamında yapılacak içme suyu arıtma tesisine iletilecek. Aynı şekilde Halfeti ilçesinde Değirmendere kaynağından alınacak temiz su, çelik boru hattıyla eski Halfeti'ye iletilecek ve terfi istasyonlarıyla yeni Halfeti ilçesinde yapılacak depolara iletilecek. Diğer taraftan yeni Halfeti'deki su deposu Durak kaynağından da beslenecek. Birecik İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde betonarme imalatlar ve tesise ait binalarda inşaat tamamlanma aşamasına gelmiş olup, elektro-mekanik imalatlara başlandı. Su kaynağı ile tesis arasında yapımına başlanacak olan isale hattının çelik borularına ait mal alım ihalesi tamamlandı. Boruların fabrikadan inşaat sahasına nakline başlandı. Yeni Halfeti ilçesinin 3 bin metreküp kapasiteye sahip su deposunun temeli atılmış olup, çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor."

Şanlıurfa, Birecik, Halfeti, İnşaat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birecik ve Halfeti içme suyu projesinin inşaat çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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