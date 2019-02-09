Birecik Ziraat Odası Başkanı Hasan Gören Oldu
43 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Ziraat Odası'nda başkanlık için yapılan seçimde 81 delegenin 50 oyunu alan Hasan Gören başkan seçildi.
Şanlıurfa
'nın Birecik
İlçe Ziraat Odası'nda başkanlık için yapılan seçimde 81 delegenin 50 oyunu alan Hasan Gören
başkan seçildi.
Birecik İlçe Ziraat Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Abdulcelil Arıcı, seçime katılmazken başkan adayları Hasan Gören ve Mehmet Çetin başkanlık için yarıştı. Mehmet Akan
Kültür Salonunda iki liste halinde yapılan seçimde, 81 delegenin 50 oyunu alan Hasan Gören başkan seçilirken, Mehmet Çetin ise 31 oy aldı. Başkan seçilen Gören, tüm destekçilerine teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Seçime, muhtarlar, delegeler, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:25 Kaynak: İHA
Bahçeli Açıkladı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsmi Alparslan Türkeş Olacak
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar