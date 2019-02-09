Son Dakika Haberleri: Birecik Ziraat Odası Başkanı Hasan Gören Oldu

Birecik Ziraat Odası Başkanı Hasan Gören Oldu

43 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Ziraat Odası'nda başkanlık için yapılan seçimde 81 delegenin 50 oyunu alan Hasan Gören başkan seçildi.

Birecik Ziraat Odası Başkanı Hasan Gören Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Ziraat Odası'nda başkanlık için yapılan seçimde 81 delegenin 50 oyunu alan Hasan Gören başkan seçildi.

Birecik İlçe Ziraat Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Abdulcelil Arıcı, seçime katılmazken başkan adayları Hasan Gören ve Mehmet Çetin başkanlık için yarıştı. Mehmet Akan Kültür Salonunda iki liste halinde yapılan seçimde, 81 delegenin 50 oyunu alan Hasan Gören başkan seçilirken, Mehmet Çetin ise 31 oy aldı. Başkan seçilen Gören, tüm destekçilerine teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçime, muhtarlar, delegeler, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:25 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Birecik, Hasan Gören, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli Açıkladı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsmi Alparslan Türkeş Olacak Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız

Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:08:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birecik Ziraat Odası Başkanı Hasan Gören Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]